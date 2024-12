Sasha y Milan hijos de Shakira con adn musical

Resumen: Sasha y Milan, hijos de Shakira, brillan en la presentación musical de Let It Beat! Los hijos de Shakira, Sasha y Milan, demostraron su talento musical en la muestra anual de la academia Let It Beat! en Miami. Sasha cautivó al público con su destreza en el piano y su voz, mientras que Milan demostró su ritmo en la batería. La orgullosa madre, Shakira, no pudo contener las lágrimas de emoción al presenciar el talento de sus hijos. El evento se llevó a cabo en el icónico Hard Rock Cafe, un escenario que ha inspirado a artistas de todo el mundo, incluyendo a la propia Shakira. El adn musical lo llevan en la sangre y este espacio inspira a estos jóvenes a seguir su carrera musical.