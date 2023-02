[VIDEO] Sasha Calle la Supergirl de ‘The Flash’ tiene raíces colombianas

in

Sasha Calle la Supergirl de ‘The Flash’ tiene raíces colombianas. La actriz estadounidense no la tuvo fácil para lograr llegar a una de las películas más esperadas por los amantes de los comics.

El trailer de DC Comics The Flash fue lanzado este domingo (12 de febrero) y desde ya la está rompiendo en las redes sociales por la presencia de personajes como el caballero de la noche, Batman, y Supergirl.

Sasha Calle, se sabe que es una actriz que estuvo nominada en el 2017 al premio Emmy diurno por su participación en la telenovela estadounidense The Young and the Restless y que vivió dos años en Colombia.

La madre de la actriz es colombiana, por lo que, ese toque criollo, pone a muchos de los actores y actrices colombianos a pensar en que el sueño de hacer parte de las súper producciones del cine no está tan alejado.

Para Sasha lograr el papel, tuvo que presentar un casting junto con más de 400 actores más. Sobre éste también se supo que los que se presentaron, nunca fueron informados sobre la película para la que los estaban buscando.

Entre los principales elementos que tuvieron en cuenta los expertos en el casting fue que tuviera un mínimo de estatura, una condición atlética adecuada y por supuesto calidad actoral.

La súper producción, de las más esperadas, es de las más esperadas por los seguidores de los cómics y fanáticos del cine, una cinta que en esta ocasión se centrará en Flash, el primer superhéroe cuántico porque está al tanto de cómo el tono, la velocidad y la rapidez determinan la composición de la realidad.

Ahora solo resta esperar que llegue el momento de ver DC Comics The Flash, con la Supergirl de raíces colombianas en las pantallas grandes.

Más noticias de Entretenimiento