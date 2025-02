¡Se las cantó todas! Sasha en los conciertos de Shakira: como un fan más

Minuto30.com .- En un emotivo y divertido momento durante uno de los recientes conciertos de Shakira, su hijo Sasha fue visto disfrutando de la música de su madre de una manera muy especial. El pequeño, que parece haber heredado la energía y el ritmo de la cantante, se unió al espectáculo con entusiasmo, cantando y bailando las canciones de la barranquillera.

Sasha no solo se limitó a estar presente en el evento, sino que se mostró totalmente involucrado, disfrutando de cada una de las canciones interpretadas por Shakira en el escenario, durante su gira «Las Mujeres Ya No Lloran». No se perdió ni un solo tema, lo que demuestra el amor y la conexión que tiene con la música de su mamá. El gesto de Sasha cautivó a los asistentes, quienes no pudieron evitar sonreír al ver la diversión del pequeño.

Este tipo de momentos resalta el lado más humano de las estrellas, mostrando que, más allá del escenario, Shakira es una madre que disfruta de compartir experiencias como estas con sus hijos. La imagen de Sasha cantando y bailando con tanta energía refleja la armonía familiar y el apoyo incondicional entre madre e hijo. Sin duda, este gesto fue uno de los momentos más adorables del concierto y dejó una huella en el corazón de los fans presentes.