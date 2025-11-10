Atlético Nacional, a las puertas de una nueva final por la Copa BetPlay y clasificado como favorito a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, sufrió una pérdida significativa.

El equipo dirigido por Diego Arias, de gran rendimiento bajo el comando del joven estratega, tiene números significativos.

Sin embargo, a las puertas de la recta final del campeonato, el extremo Andrés Sarmiento, presentó una delicada lesión.

Ocurrió durante el partido de ida contra América de Cali, por la Copa BetPlay, en la que el jugador tuvo una dolencia que de inmediato encendió las alarmas.

Sarmiento, con 4 goles en esta temporada, estaba recuperando el nivel que se le vio con el onceno de Efraín Juárez.

¡Dolor verdolaga! Sarmiento no va más con Atlético Nacional este año

Pero los temas físicos de nuevo le juegan una mala pasada Andrés Sarmiento que, de acuerdo con el último reporte médico, será baja para el verde paisa en lo que resta del campeonato.

Según el informe médico, Sarmiento presenta lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

El reporte médico proyectó una incapacidad para Sarmiento de entre 6 y 8 semanas, mientras que a los campeonatos le restan al menos 5.

Es decir, en lo que queda del año no se verá más en la cancha y, desde la tribuna, como en el juego contra Águilas Doradas, seguirá apoyando a sus compañeros.

