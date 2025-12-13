¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

Resumen: El director técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, recibió la excelente noticia de la reincorporación de Andrés Sarmiento a la convocatoria para el crucial partido de la final contra el DIM, en el cual el equipo buscará el título. Arias no dudó en incluir al extremo izquierdo en la lista de jugadores concentrados, que también cuenta con otros nombres importantes como David Ospina, William Tesillo, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido, Juan Manuel Zapata (quien también regresa de una lesión), Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. El juego se disputará en el estadio Atanasio Girardot a las 5 de la tarde.