¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, recibió esta semana una muy buena noticia en medio de todo, la habilitación de Andrés Sarmiento para ser tenido en cuenta nuevamente.
El estratega, en ese sentido, no dudó en incorporar al extremo izquierdo entre el grupo de convocados de Atlético Nacional.
El estratega reveló la lista de jugadores concentrados para el crucial juego, con el que espera alzarse con un título.
Para recibir al DIM, están concentrados David Ospina, Luis Marquínez, William Tesillo, César Haydar y Andrés Felipe Román.
Igualmente, Camilo Cándido, Andrés Salazar, Cristian Uribe, Matheus Uribe, Juan Manuel Zapata, otro que regresa a la convocatoria tras recuperarse de una lesión.
Arias también convocó a Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona y Marino Hinestroza.
En la lista también están Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.
El balón rodará desde las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.
