Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

    • ¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

    ¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM
    Atlético Nacional concentra su equipo completo buscando el título de la Copa Colombia contra el DIM en el Atanasio Girardot. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

    Resumen: El director técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, recibió la excelente noticia de la reincorporación de Andrés Sarmiento a la convocatoria para el crucial partido de la final contra el DIM, en el cual el equipo buscará el título. Arias no dudó en incluir al extremo izquierdo en la lista de jugadores concentrados, que también cuenta con otros nombres importantes como David Ospina, William Tesillo, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido, Juan Manuel Zapata (quien también regresa de una lesión), Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. El juego se disputará en el estadio Atanasio Girardot a las 5 de la tarde.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, recibió esta semana una muy buena noticia en medio de todo, la habilitación de Andrés Sarmiento para ser tenido en cuenta nuevamente.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El estratega, en ese sentido, no dudó en incorporar al extremo izquierdo entre el grupo de convocados de Atlético Nacional.

    El estratega reveló la lista de jugadores concentrados para el crucial juego, con el que espera alzarse con un título.

    Para recibir al DIM, están concentrados David Ospina, Luis Marquínez, William Tesillo, César Haydar y Andrés Felipe Román.

    ¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

    Igualmente, Camilo Cándido, Andrés Salazar, Cristian Uribe, Matheus Uribe, Juan Manuel Zapata, otro que regresa a la convocatoria tras recuperarse de una lesión.

    Arias también convocó a Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona y Marino Hinestroza.

    En la lista también están Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.

    El balón rodará desde las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

    ¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

    Atlético Nacional concentra su equipo completo buscando el título de la Copa Colombia contra el DIM en el Atanasio Girardot. Foto: Atlético Nacional

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¿Otra vez norte vacía? Atlético Nacional tiene en venta la boletería para la final de la Copa contra el DIM

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    Alejandro Restrepo quiere título con el DIM: Convocados para el primer juego de la final

    Alejandro Restrepo quiere título con el DIM: Convocados para el primer juego de la final

    ¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

    ¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

    ¿Otra vez norte vacía? Atlético Nacional tiene en venta la boletería para la final de la Copa contra el DIM

    ¿Otra vez norte vacía? Atlético Nacional tiene en venta la boletería para la final de la Copa contra el DIM

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico


    [grupos] [fixture items="7"]