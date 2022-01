«Tenemos que querernos»: Sara Uribe habló sin tapujos y dio motivador mensaje

Es muy común ver a Sara Uribe mostrándose tal y como es en sus redes sociales, una prueba de esto es que hace algunos días reveló que se había sometido a dos operaciones y que no le había gustado la forma en que le reconstruyeron el ombligo.

Ante la insistencia de sus más de seis millones de followers, la presentadora decidió mostrar su abdomen.

Según Sara Uribe, tomó está decisión porque ninguna mujer tiene que ser la causa de las inseguridades de nadie, e incluso, también confesó que lo hizo por «empatía» a todas las que le escribieron para confesarle que se sentían extrañas por consecuencia de alguna cicatriz.

Sara Uribe envió mensaje motivador.

«Nosotras no tenemos que avergonzarnos de nada, nosotras tenemos que querernos por lo que somos. Miren chicas, yo tuve dos cirugías y aunque tuve mi hijo natural a mi me tuvieron que operar dos veces por unas hernias que me salieron» explicó Sara.

