«¿Por qué no muestra el ombligo?» Sara Uribe se sinceró y dio su explicación

Como es costumbre, la presentadora Sara Uribe decidió abrir su caja de preguntas y respuestas en Instagram, allí, varios de sus admiradores le consultaron con insistencia por qué razón no suele mostrar su ombligo en ningún contenido.

Al parecer, por lo que contó la paisa, tenía una lluvia de preguntas con está misma inquietud, por lo cual prefirió sincerarse.

«Primero que todo porque es mi ombligo y muestro lo que quiero. Y segundo porque quedé con una hernia después del embarazo y no me gustó como me quedó el abdomen», explicó la modelo de 31 años, dejando entrever que es una situación con la cual no se siente cómoda.

A Sara Uribe le quedó una hernia en el ombligo luego el embarazo.

Sara ha demostrando que a pesar de sus inseguridades, a trabajado para ser feliz con su figura y no le interesan las opiniones que recibe sobre su cuerpo.

