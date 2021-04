A través de las redes sociales, la presentadora y modelo Sara Uribe le contó a sus seguidores que no encuentra que hacer con sus empleados debido al paro nacional, la nueva reforma tributaria y el virus. Motivos por los que los ciudadanos no salen a las calles y no acceden a los servicios que ofrece Sara.

“Estamos trabajando tres días a la semana, donde hay toque de queda, donde a la gente le da miedo salir, donde tengo por nómina a muchos empleados. Tengo que responder por ellos, no los voy a echar a la calle”, dijo Sara en Instagram.

Lea también: ¡Atención! El Metro anuncia cierre en las estaciones Poblado y Universidad

Además, dio detalles de la pesadilla que vive por los cierres continuaos, “tengo dos sedes, tuve que cerrar otras dos. Me dejaron prácticamente quebrada en la empresa, estoy debiendo casi 20 millones de pesos de arriendo en cada sede (…) Si nos suben la reforma tributaria, si nos jode el gobierno, si nos ponen más IVA, no sé qué hacer con los empleados”.

“¿Qué hago con mis empleados?»: Sara Uribe por paro nacional