«Me vine a comprar cositas por aquí», Sara Uribe camuflada en el centro de Medellín

Sara Uribe, quiso recorrer el comercio del centro de Medellín, pero se camufló para despistar a la multitud de comerciantes y transeúntes que circulan en este sector de la ciudad y usó gafas oscuras, gorra y tapabocas.

Ella misma se grababa y mostraba lo que había a su alrededor e incluso a las persona que saludaba sin que la reconocieran.

Sara contó en un video que publicó en su cuenta de Instagram, “cómo les parece que me vine pa’l centro, pa’l hueco de la ciudad de Medellín. Me tocó camuflarme porque o si no, no me dejan. Me vine a comprar cositas por aquí, vea como en los viejos tiempos. Nadie me reconoció, nadie».

