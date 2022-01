Sara Uribe boleteó y le respondió a una seguidora que se la tiene montada

La ganadora del reality ‘Protagonistas de nuestra tele’, Sara Uribe, ha alcanzado la fama y ha ganado seguidores en sus redes sociales, sin embargo, siempre está expuesta a críticas y opiniones malintencionadas.

Así lo evidenció ella misma a través de sus historias de Instagram donde decidió exponer las constantes agresiones que recibe de una usuaria.

En medio de un viaje que hizo junto a su amiga Lina Arroyave, Sara filtró los incómodos insultos que la internauta le envía respondiendo por privado a los contenidos que monta en sus redes sociales.

Sara Uribe se despachó con seguidora.

«Ridícula y estúpida usted. No nos siga, no nos vea, no se amargue la vida con nosotras», expresó Uribe dejando entrever que su paciencia tiene un límite y que no le tiembla el pulso a la hora de responder los comentarios ofensivos.

«Es que no es feliz, le falta amor», le explicó Lina a su amiga interviniendo el contenido y tratando de calmarla, pues la ex de Guarín se mostró bastante desenfrenada con su contestación.

Cabe destacar que no es la primera vez que la audiencia en redes critica a Sara por su forma de ser, su apariencia o sus declaraciones.

