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Resumen: Sara Luján Álvarez, de 20 años, es una mujer de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 21 de septiembre de 2026.

Sara Luján desapareció en el corregimiento de San Cristóbal

Sara Luján Álvarez, de 20 años, es una mujer de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 21 de septiembre de 2026.

La joven desapareció en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, Antioquia. La información disponible no especifica las prendas de vestir ni los accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Como señal particular, Sara Luján Álvarez presenta cicatrices en varias partes del cuerpo. Estos rasgos pueden ser relevantes para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes