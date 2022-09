VIDEO. «Por muchos motivos»: Sara Corrales reveló por qué no se casó

Por medio de sus estados de Instagram, la modelo y presentadora paisa Sara Corrales contó los motivos por lo que no se casó.

Este 2022 la actriz se comprometió con el empresario mexicano Rafael Gutiérrez, con quien salía desde 2021. Pero dicen que no era lo que ella buscaba por lo que decidieron anunciar su ruptura y dejar atrás la boda.

De acuerdo con lo expresado por Sara en sus historias, decidió ponerse a ella misma en primer lugar.

Sara Corrales reveló por qué no se casó

“Por muchos motivos no me casé. La verdad no estaba segura, no me hacía feliz, porque siento que estábamos viviendo momentos muy diferentes y sobre todo, yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más (…) Además, antes de vivir una vida entera, arrepentida, prefiero tomar las decisiones correctas”, afirmó Sara.