Por este video dicen que Sara Corrales estaría involucrada en otro caso de infidelidad

La actriz paisa Sara Corrales le puso ‘freno’ a las especulaciones luego de que saliera en un video bailando con un reconocido actor mexicano.

En redes sociales han viralizado un video donde Sara Corrales sale ‘moviendo el bote’ con Gabriel Soto, uno de sus compañeros de grabación en la nueva producción que está realizando.

Algunos de los internautas la han ‘acusado’ de mantener un romance con Soto. La prensa mexicana señala que esa sería una de las razones para que la relación entre Soto y la actriz rusa Irina Baeva se empezará a deteriorar.

“¿Cómo no? Es mi pareja en la novela (Soto) , grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”, dijo Sara Corrales ante las cámaras de ‘Univisión’.

¡Crecen los rumores! 😳❤️ Sobre un posible romance entre Sara Corrales y el galán mexicano Gabriel Soto, con quien trabaja y se les ha visto bailando últimamente 😏 ¿Saldrá del mercado del usado? 💙 #LoSéTodo pic.twitter.com/qgP4yqKOMB — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) November 9, 2022

Luego de salir en varios titulares, Sara dijo que estaba acostumbrada a los chismes y malos comentarios de la prensa. Por lo que algunos internautas recordaron el caso de la infidelidad en medio de las grabaciones de una novela colombiana, el romance entre el actor Robinson Díaz y Sara Corrales dio mucho de qué hablar.

“Por supuesto que sí, nos atacamos de la risa cuando vimos estos rumores. Empezando porque fue muy divertido, la prensa es muy chistosa, dicen: ‘se filtra video privado’, un titular muy amarillista, y fue en medio de la grabación”, dijo Sara tras asegurar que no tiene nada con Soto.

