La piloto colombiana Sara Varón ha inscrito su nombre en la historia del motociclismo femenino al coronarse campeona de la Italika Womens Internacional Cup (IWIC).

El emocionante desenlace del certamen tuvo lugar en el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla, México.

Allí la constancia y el talento de Varón fueron determinantes para asegurar el codiciado título.

Su desempeño excepcional, que incluyó una victoria crucial en la séptima carrera y un segundo puesto en la octava, la consolidó como la indiscutible mejor de la temporada.

El cierre de la temporada estuvo marcado por una intensidad palpable desde las prácticas libres del sábado, donde la estrategia y el análisis de la pista se convirtieron en herramientas esenciales para las competidoras.

Sin embargo, el foco de la atención se centró rápidamente en el feroz mano a mano que protagonizaron Sara Varón (Colombia), Astrid Madrigal (México) e Isis Carreño (Chile).

Desde la carrera de clasificación, estas tres pilotos mostraron una superioridad que presagiaba un duelo de alto calibre por la corona.

La séptima fecha fue el escenario de la definición matemática para Varón. Aunque el pulso por el liderato se dio intensamente con la mexicana Astrid Madrigal, la colombiana demostró una eficiencia y determinación sobre el trazado mexicano que le permitieron cruzar la meta en la primera posición.

Esta victoria no solo significó un triunfo de carrera, sino la confirmación anticipada de su título en la clasificación general del certamen, gracias a la acumulación de puntos a lo largo de la temporada.

¡Sara, la mejor! Campeona de la Italika Womens Internacional Cup de motociclismo

El domingo, las tres protagonistas volvieron a la pista para la última fecha del campeonato, protagonizando un nuevo y vibrante duelo.

Pese a que Sara Varón no se sentía completamente cómoda inicialmente, un percance de Isis Carreño la reubicó en la segunda casilla.

Tras una sólida lucha con Astrid Madrigal, la colombiana concluyó la octava carrera en la mencionada segunda posición.

Este resultado final puso un broche de oro a una temporada en la que la piloto se mantuvo invicta hasta esta última jornada.

Con su impecable trayectoria, Sara Varón se adjudicó merecidamente el título de la IWIC 2025.

Los resultados finales del campeonato colocaron a la mexicana Karol Beize en la segunda posición general y a la brasileña Gabrielly Lewis en el tercer lugar.

Ahora, con el trofeo de la Copa Italika en sus manos, la campeona colombiana mira hacia el futuro y ya comienza su preparación con miras a los campeonatos mundiales de la próxima temporada, llevando la bandera de su país a las esferas más altas del motociclismo.

