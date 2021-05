VIDEO: Denuncian que saquearon camión con cervezas durante bloqueos en Facatativá

En las últimas horas se conoció una denuncia ciudadana en redes sociales y tiene que ver con un nuevo caso de saqueo a un vehículo de carga -esta vez de cervezas- que se encontraba detenido por los bloqueos de manifestantes en Facatativá, Cundinamarca.

Se trata de un video que está circulando en redes sociales y que incluso fue replicado por el gobernador de Cundinamarca -Nicolás García Bustos-, en el cual se observa a varias personas sacar cajas de cervezas del camión y de manera rápida en el sector de Cartagenita; es de resaltar, que no todas las personas que se ven en el video hacían parte del saqueo.

«En Facatativá, saqueos contra vehículos detenidos por bloqueo de manifestantes. He pedido la presencia inmediata de la @PoliciaColombia, quien a esta hora interviene. Nuevamente mi llamado a la manifestación pacífica, a no vulnerar derechos de los demás y a no bloquear las vías.», fueron las palabras del gobernador García en Twitter, red social en la que compartió el video del hecho.

Es de resaltar, que al final de la publicación de esta nota la Policía Nacional no había emitido declaraciones oficiales respecto a este hecho.

Aquí el video en donde saquean camión con cervezas en Facatativá:

En Facatativá, saqueos contra vehículos detenidos por bloqueo de manifestantes. He pedido la presencia inmediata de la @PoliciaColombia, quien a esta hora interviene. Nuevamente mi llamado a la manifestación pacífica, a no vulnerar derechos de los demás y a no bloquear las vías. pic.twitter.com/P93JcnO9mm — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) May 14, 2021

Algunos habitantes de Cartagenita, Facatativá, se llevaron canastas de cerveza de un camión. El vehículo se encontraba detenido en la vía por los bloqueos. Videos evidencian que no todos los ciudadanos estaban participando del saqueo https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/2nL1nXqnU3 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 14, 2021

