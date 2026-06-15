Fuerte aguacero hacia el sur, visto desde Envigado, la tarde de este lunes 11 de mayo. Foto: Minuto30.com

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Resumen: Se recomienda a los conductores y peatones transitar con precaución en su regreso a casa, debido a que las vías húmedas pueden incrementar el riesgo de incidentes de tránsito.

¡Saque paraguas! Fuertes lluvias en Sabaneta y el Valle de Aburrá

Minuto30.com .- El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) entregó una reciente actualización sobre las condiciones meteorológicas en la subregión, confirmando la persistencia de lluvias en gran parte del territorio metropolitano durante la tarde de este lunes.

A continuación, el detalle de las precipitaciones registradas sobre las 5:20 p. m.:

Lluvias moderadas (hasta 2 mm): Los acumulados más significativos de los últimos minutos se están presentando hacia el sur de la subregión, concentrándose específicamente en el municipio de Caldas y en el sector suroriental de la ciudad de Medellín.

Precipitaciones activas: El radar meteorológico también registra lluvias en curso sobre nuestro municipio, Sabaneta, así como en las localidades vecinas de Envigado, La Estrella y, al norte, en Bello.

Lluvias leves (menores a 1 mm): En el extremo norte del Valle de Aburrá, los municipios de Copacabana y Girardota presentan precipitaciones de baja intensidad.

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Se recomienda a los conductores y peatones transitar con precaución en su regreso a casa, debido a que las vías húmedas pueden incrementar el riesgo de incidentes de tránsito.

Reporte de lluvias de Siata