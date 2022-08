in

La Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia- enfoca todos sus esfuerzos para que los jóvenes de la ciudad se preparen para enfrentar los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Daniel Hernández es uno de los beneficiados, es así como con el diplomado Ciencia de datos logró fortalecerse como Ingeniero de Sistemas en formación.

«Algo que fue muy interesante de este diplomado es que me permitió ver un nuevo campo, ya que ese tema todavía no lo había tocado en la universidad y esto me permitió que yo viera algo que está marcando la tendencia en estos momentos» aseguró Hernández, que actualmente cursa el sexto semestre de Ingeniería de Sistemas.

El Fondo Sapiencia EPM- Universidades, financiado con recursos ordinarios de la Alcaldía de Medellín, ofrece oportunidades para el acceso y la permanencia en la educación superior a estudiantes de estratos 1, 2, 3 y 4 del municipio de Medellín.

Desde su creación, entre Fondos EPM y Presupuesto Participativo, Sapiencia ha beneficiado a más de 56.168 estudiantes y se han invertido más de $904.704 millones.

En la más reciente convocatoria de Fondos Sapiencia 2022- 1, se entregaron en total 512 ayudas, para una inversión de $13.723 millones, de los cuales $9.982 millones corresponden a Presupuesto Participativo con 421 beneficiarios, y $3.741 millones de Fondo EPM con 91 beneficiarios.