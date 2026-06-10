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Resumen: La entrega se produce como consecuencia directa del reciente fallo del alto tribunal, que rechazó los recursos de la defensa

Santiago Uribe se entregó a las autoridades para cumplir condena por el caso de los «Doce Apóstoles»

Minuto30.com .- El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó a través de sus redes sociales que su hermano, Santiago Uribe, se presentó voluntariamente ante las autoridades para acatar la orden de captura que pesaba en su contra. Este hecho ocurre apenas cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme su condena.

La entrega voluntaria

Con un breve mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario informó sobre la situación jurídica y el paradero de su hermano:

«Santiago Uribe mi hermano llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura».

Decisión de la Corte Suprema

La entrega se produce como consecuencia directa del reciente fallo del alto tribunal, que rechazó los recursos de la defensa y ratificó una condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe.

La justicia determinó que existen pruebas suficientes para declararlo como miembro, líder y coautor responsable del accionar del grupo armado ilegal conocido como los «Doce Apóstoles». Se le condenó específicamente por:

Concierto para delinquir agravado: Por su alianza y conformación de la estructura criminal.

Homicidio agravado: Por los asesinatos ejecutados por el grupo paramilitar.

Un factor determinante en la sentencia es que ambos cargos fueron declarados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que estos crímenes no prescriben ni vencen con el paso del tiempo.

Detalles clave del fallo contra Santiago Uribe

Al momento de ratificar la condena, la Sala Penal de la Corte Suprema hizo importantes precisiones jurídicas sobre la responsabilidad de Uribe:

No se requiere vínculo directo: El tribunal explicó que el acusado no necesitaba conocer personalmente a las víctimas para ser considerado coautor y responsable de sus muertes.

Política de exterminio: Se demostró que la directriz sistemática de los «Doce Apóstoles» era asesinar a cualquier persona que apareciera en sus listas negras.

El caso de Camilo Barrientos: El fallo hace mención específica al asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán, quien fue perfilado y ejecutado por el grupo ilegal tras ser señalado erróneamente como un supuesto colaborador de la guerrilla.