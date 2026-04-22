Santiago Toro desapareció en Medellín

Resumen: Santiago Toro Londoño es un hombre colombiano de 35 años, identificado como masculino y con identidad de género hombre. Es la persona reportada en el caso, cuya información personal básica se detalla para facilitar su identificación.

Santiago Toro Londoño es un hombre colombiano de 35 años, identificado como masculino y con identidad de género hombre. Es la persona reportada en el caso, cuya información personal básica se detalla para facilitar su identificación.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón café, camiseta blanca, tenis azules y una gorra negra. Estas prendas pueden ser útiles para su reconocimiento o para reconstruir los hechos relacionados con su última vez visto.

Presenta como señal particular un tatuaje en la pierna derecha. La desaparición ocurrió el 11 de abril de 2026 en el sector de Calasanz, en Medellín, lo que ubica el caso en un contexto urbano específico dentro de la ciudad.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes