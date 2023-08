Santiago Peña apuesta por un gabinete al que no le da «margen de error»

in

Asunción, 14 ago (EFE).- Santiago Peña gobernará Paraguay en el período 2023-2028 junto a un gabinete al que no otorgará "margen de error" y al que le advirtió de que la adversidad lo va a llevar "a la excelencia".

Así lo indicó el futuro mandatario días atrás durante una jornada que mantuvo junto a quienes trabajarán en su Ejecutivo.

"No le tengamos miedo a la adversidad. No le tengamos miedo a la dificultad. Nos vamos a dar cuenta que la adversidad es lo que nos va a llevar a la excelencia. En cinco años vamos a tener un tremendo sentido de orgullo de todo el trabajo que habremos hecho", apuntó Peña en ese encuentro. Y agregó: "Lo vuelvo a repetir, no tenemos margen de error".

El presidente elegido el pasado 30 de abril trabajará junto a un equipo integrando principalmente por tecnócratas y en el que la cuota femenina la aportarán sus futuras ministras de Salud, María Teresa Barán; de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión; Trabajo y Seguridad Social será Mónica Recalde; y la designada jefa del gabinete civil, la economista y exministra de Hacienda Lea Giménez.

Estas son cinco de las figuras que lo acompañarán:

Jefa de Gabinete Civil: Lea Giménez.

Economista de profesión, Lea Giménez fue viceministra de Hacienda de Paraguay en el momento en que Peña fue titular de esa cartera y lo sucedió cuando el mandatario electo renunció para buscar la candidatura presidencial para las elecciones de 2018.

Al asumir como ministra se convirtió en 2017 en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Paraguay, y además ese mismo año también se transformó en la segunda mujer en presidir la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Ministerio de Relaciones Exteriores: Rubén Ramírez Lezcano.

Ministro de Relaciones Exteriores en el período 2006-2008, Rubén Ramírez Lezcano volverá a ocupar ese cargo. En un video en el que oficializó la designación, Peña lo definió como un "amplio conocedor del mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales".

En una entrevista con EFE, el nuevo canciller dijo semasn atrás que el próximo Gobierno tendrá como prioridad la inserción del país en el concierto mundial desde una perspectiva que otorga prioridad al comercio y la búsqueda de inversiones.

También subrayó que mantendrá invariable la tradición de una política exterior sin posiciones ideológicas, que mantendrá "invariable" su relación con Taiwán y que buscará un acercamiento con China.

Ministerio de Hacienda: Carlos Fernández Valdovinos.

Economista de profesión y expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos será el Ministro de Hacienda del nuevo Gobierno. Antes de llegar a ese puesto trabajó en el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidió el privado Banco Basa.

"Tenemos el desafío de acelerar este proceso de crecimiento y desarrollo económico, y pongo toda mi esperanza en Carlos, un gran conocedor de la economía paraguaya, un gran conocedor de la economía mundial y regional, y la persona que, en mi opinión, entiende de mejor manera al potencial del Paraguay", subrayó Peña.

Ministerio del Interior: Enrique Riera.

Senador y exministro, Enrique Riera fue el primer integrante del nuevo gabinete que Peña dio a conocer. Lo hizo con un video publicado en sus redes sociales en el que lo definió como "un gran articulador" y una persona "a favor" de las libertades, de la democracia y del respeto de los derechos humanos.

Abogado de profesión, el nuevo ministro del Interior ocupó la cartera de Educación y Ciencias en el período 2016-2018, mientras que como senador impulsó un proyecto de ley -promulgado en 2021- que sanciona como crimen la invasión de propiedades, eleva a seis años de cárcel la pena por las invasiones y a diez años en el caso de que ocasionen daños de bienes y patrimoniales.

Pidió permiso de su puesto en el Senado tras su reelección en los comicios abril pasado para ocupar esta cartera.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: María Teresa Barán.

Doctora especialista en Medicina Familiar, María Teresa Barán fue nombrada el pasado 4 de agosto como ministra de Salud Pública y Bienestar Social, cargo que inicialmente iba a ocupar el médico anestesiólogo Felipe González.

Sin embargo, este especialista fue revocado por el presidente electo tras quedar envuelto en una polémica por unas declaraciones suyas acerca de la atención a pacientes terminales que generaron malestar en círculos médicos y familiares de enfermos.

"El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es una institución clave para que los paraguayos y las paraguayas tengan una mejora en la calidad de vida. Tomamos la decisión de nombrar a la doctora María Teresa Barán al frente del Ministerio de Salud Pública", anunció Peña.

Por: EFE