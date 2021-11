“Lo mejor que le podría pasar a Caldas y al país, es dejar de mandar Anatolios al Congreso” Santiago Osorio

El Periodista caldense Santiago Osorio Marín, ha vivido su profesión desde el cubrimiento de hechos políticos cuando trabajó en el periódico El Tiempo y Citytv y ahora desde su pasión por la estrategia política. Este joven que está próximo a finalizar su especialización en Alta Dirección del Estado podría ser candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Caldas. Minuto 30 conversó con él y en ese espacio se refirió a las próximas elecciones al congreso y a la presidencia.

¿Por qué le dio por entrar a la política?

El ser humano siempre está en un ejercicio político permanente y ahora ese ejercicio motiva más cuando se trata de devolverle la confianza a la gente. Confianza que ha sido lacerada por un montón de personajes que equivocadamente ha elegido el departamento y que hoy tienen a los jóvenes en la calles, decepcionados y rechazando lo que han hecho y dicho por el país.

Entrar a la política tiene que empezar a verse como el hecho y el ejercicio de no esconderse. Poner la cara cuando uno vota x o y proyecto, poner la cara por quienes quieren volver a creer pero no se atreven. Yo quiero ir en representación de los caldenses que no quieren ver Anatolios que le dicen sí a todo en Bogotá y en Caldas no ponen la cara.

Parece ser que los políticos no quieren ser ciudadanos, entonces le va a tocar a los ciudadanos ser políticos.

¿Cómo vio la labor de los congresistas de Caldas durante estos 4 años?

Mi opinión sobre los congresistas de Caldas, se lo resumo con lo que pasó con la Presidenta de la Cámara durante la votación de la suspensión de la Ley de Garantías quien con autoridad le dijo a uno de sus colegas “Anatolio vote sí”, al ver el desubique de un congresista que no sabía ni qué estaba votando. Lo mejor para caldas y el país es no volver a elegir Anatolios, que votan sí por puestos y burocracia.

Todos los representantes de Caldas menos José Luis Correa, han votado proyectos nefastos. Para la muestra un botón: las reformas tributarias, la reforma a la salud , el fracking. Me puedo quedar todo el día haciendo referencia a lo que han votado.

Si usted me pregunta por cemento y construcción de canchas digamos que lo de siempre. A todos los que hacen parte de la bancada de Gobierno siempre les dan unos recursos para eso, pero nada de innovación y peor aún nada de leyes importantes a favor de la gente. El cemento y las canchas son importantes, pero la gestión legislativa debe ir mas allá.

¿Cómo va a hacer para que la gente vuelva a votar?

Ese es el reto. La gente vuelve a votar si siente confianza en los candidatos y por fortuna en este departamento la gente ya no traga entero. En Caldas ya sabemos quiénes son los que se quieren reencauchar. En definitiva para que la gente vuelva a votar hay que volcarse a las calles, y volver aún cuando uno esté ocupando la curul, no 3 meses antes de las elecciones.

Hay que hacer mucha pedagogía, para que los ciudadanos aprendan a votar. Esa pedagogía permite que la gente aprenda a identificar a sus candidatos, porque habrá mucho corrupto en cuerpo ajeno.

En una entrevista que usted le dio a la W dice que hay que ponerle cuidado a las listas a la cámara ¿por qué?

Lo digo por los fenómenos políticos que empezaron a surgir luego de que en este país empezó una migración de la clase política tradicional hacia los partidos alternativos. Por ejemplo: de manera hábil Roy Barreras y Armando Benedetti vieron que el barco de lo tradicional se estaba hundiendo y salieron despavoridos a ocupar un espacio en el Pacto Histórico, son de estómago blandito. Lo dije porque esos Roy y esos Benedetti, que los hay en todo el departamento y el país, deben aspirar pero por sus partidos políticos tradicionales.

En Pandemia leí un libro buenísimo de Albert Camus llamado la Peste, ahí dice que cuando las ratas abandonan el barco , es porque algo muy malo le espera al barco. Viene el naufragio de la politiquería tradicional y quienes se tiren no pueden caer en los partidos que podrían representar la política de manera decente y diferente.

¿Que opinión le trae este Gobierno sabiendo que usted trabajó en Casa de Nariño en el primer año del Presidente?

Esta pregunta es muy importante. Yo llego a Casa de Nariño particularmente porque desde Presidencia estaban buscando un periodista que tuviera experiencia en territorio, en reportería y que entendiera la problemática social del país; yo efectivamente lo había hecho en medios de comunicación. Con las personas que me dieron la oportunidad de trabajar allá tengo inmensa gratitud porque recorrí el país, aprendí mucho y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Para ser claro, Santiago Osorio, por ética jamás hablara mal de un lugar donde ya trabajó, sin embargo yo veo el país, las formas y el Estado totalmente distinto a como este Gobierno las ve.

Si su candidatura se da ¿cómo está de propuestas?

Hay que apostarle a 3 cosas importantes: lo fundamental es ir en representación de Caldas a hacer control político. Jamás votar una reforma tributaria que someta a la gente a mayor pobreza, jamás votar por un fiscal que se vuelva del bolsillo de la clase politiquera del país. La Gente merece conocer qué se está votando en el Congreso y conocer cómo votan sus congresistas.

Segundo, hay que seguir abriendo espacios para que Manizales se consolide como ciudad universitaria y se proyecte internacionalmente, si logramos un apoyo decidido desde la nación podremos terminar las transformaciones físicas para que la ciudad y generar mayores incentivos y bienestar para los más de 50.000 estudiantes universitarios de la ciudad, Manizales tiene qué ser ciudad universitaria en América Latina.

Y tercero, estoy construyendo una serie de borradores en materia de lucha contra el cambio climático. Aunque como país somos solamente el 0.6% de las emisiones de gases efecto invernadero, tenemos que promover desde las regiones, un plan de acción climática. Estamos entre los 20 primeros países más afectados por la emisión de gases del resto del mundo y Caldas debe preocuparse por su biodiversidad y ecosistema.

Mi agenda será social, verde, que logre dignificar al campesino, que logre reformas importantes como la de la justicia. Que los colombianos puedan tener más dignidad.

