Santiago Marín desapareció en Medellín
Resumen: Santiago Marín Giraldo desapareció en la ciudad de Medellín el 31 de agosto de 2025. Al momento de su desaparición, tenía 26 años de edad.
Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Santiago Marín Giraldo desapareció en la ciudad de Medellín el 31 de agosto de 2025. Al momento de su desaparición, tenía 26 años de edad.
Entre sus características físicas se destacan una estatura de 174 centímetros, contextura delgada y piel trigueña. Además, tiene ojos de color café y cabello castaño oscuro.