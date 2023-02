¿A qué se dedica Santiago Luna quien salía con la DJ Valentina?

Santiago Luna es un joven empresario colombiano e inversionista en la industria del cannabis. El muchacho es tristemente célebre por ser el hombre con el que la DJ Valentina Trespalacios tendría un romance a la par que con John Poulos.

Las autoridades aún no han confirmado si Luna es la misma persona con la que la DJ se fue de paseo hacia Aruba, paseo que habría dejado en evidencia la infidelidad de Valentina a Poulos.

De Santiago Luna, con más de 13 mil seguidores en Instagram, se sabe que es amante a los lujos y los viajes por el mundo. En su red social exhibe fotos paseando por el mundo y visitando lugares como México, Dubái, Brasil y París.

En sus fotos, se le ve además posando al lado de lujosos autos de marcas como Mercedes, Ferrari, Porsche y Audi.

Sobre Santiago y Valentina, según señalaron las amigas de la DJ, “La relación empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones”.

Sin embargo, el fin de la relación ya estaba marcado por la decisión de Poulos de formalizar la relación con Valentina, con quien el norteamericano pretendía casarse y compartir una vida juntos.

Y es que la relación entre Santiago y Valentina también pasaba, al parecer, por varias crisis, la principal por la cercanía de la necesaria ruptura ante las intenciones de boda de Poulos.

Previo al día trágico Luna relató que habló con la DJ. “Hablé con ella el día sábado, 21 de enero, a las 14:20 horas. Hablé con ella por la red social Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella publicó de una cena. Le pregunté qué con quién estaba y ella me contestó que con unos amigos, y me echó en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas”, indicó Luna.

Luego, añadió: “Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se quedó conmigo en mi apartamento, que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos juntos el jueves. Ella me dice el viernes que va a ir por su trasteo. Me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro. Pidió un transporte para su casa por el celular”.

Finalmente Santiago Luna precisó ante el ente investigador que una semana antes del crimen tuvo varias discusiones con la DJ, pues esta le reclamó por salir a cenar con dos amigas.

