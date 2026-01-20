Santiago Escobar desapareció en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Santiago Escobar Bedoya tenía 28 años al momento de su desaparición. El hecho ocurrió el 8 de enero de 2026 en el municipio de Bello, Antioquia , específicamente en la vereda Tierra Adentro.

Al momento de desaparecer no se tiene registro de las prendas de vestir que llevaba.

Como señales particulares, Santiago presenta un tatuaje de unas alas en el cuello y otro de números romanos en el brazo.

