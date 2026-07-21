Santiago Correa desapareció en Medellín

Resumen: Santiago Correa Muñoz es un joven de 21 años, de sexo masculino, identificado con género hombre y nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición en Medellín , el 18 de julio de 2026, se encontraba registrado con sus datos personales para facilitar su búsqueda e identificación.

Santiago Correa Muñoz es un joven de 21 años, de sexo masculino, identificado con género hombre y nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición en Medellín, el 18 de julio de 2026, se encontraba registrado con sus datos personales para facilitar su búsqueda e identificación.

El día de la desaparición vestía una chompa blanca, pantaloneta de cuadros, tenis negros y una gorra de color café. Estas características de vestimenta pueden ser útiles para su reconocimiento por parte de personas que puedan haberlo visto o tengan información sobre su paradero.

Como señal particular, Santiago presenta un tatuaje en la muñeca derecha con el nombre “Estrella”. Cualquier información relacionada con sus características, ubicación o posibles movimientos posteriores a la fecha de desaparición puede ser relevante para apoyar las labores de búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes