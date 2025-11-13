Santiago Corral desapareció en el municipio de Salgar

Resumen: Santiago Corral Jaramillo, de 28 años, desapareció el 2 de noviembre de 2025 en la Hacienda Troya, ubicada en el municipio de Salgar, Antioquia .

Santiago Corral Jaramillo, de 28 años, desapareció el 2 de noviembre de 2025 en la Hacienda Troya, ubicada en el municipio de Salgar, Antioquia.

En cuanto a sus características físicas, Santiago presenta contextura delgada y rostro cuadrado con piel trigueña. Tiene cabello largo y ondulado, ojos medianos de color café, nariz recta y boca pequeña con labios delgados. No posee barba ni bigote, y sus orejas tienen el lóbulo no separado.

Entre sus particularidades, se destacan dos cicatrices visibles: una en la región bucal derecha y otra en la fosa ilíaca izquierda de un injerto, además de un lunar en el mentón.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes