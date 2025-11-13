Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Santiago Corral desapareció en el municipio de Salgar

    Desapareció el 2 de noviembre de 2025 en la Hacienda Troya, ubicada en el municipio de Salgar

    Publicado por: Juan Manuel

    Santiago Corral desapareció en el municipio de Salgar

    Resumen: Santiago Corral Jaramillo, de 28 años, desapareció el 2 de noviembre de 2025 en la Hacienda Troya, ubicada en el municipio de Salgar, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Santiago Corral Jaramillo, de 28 años, desapareció el 2 de noviembre de 2025 en la Hacienda Troya, ubicada en el municipio de Salgar, Antioquia.

    En cuanto a sus características físicas, Santiago presenta contextura delgada y rostro cuadrado con piel trigueña. Tiene cabello largo y ondulado, ojos medianos de color café, nariz recta y boca pequeña con labios delgados. No posee barba ni bigote, y sus orejas tienen el lóbulo no separado.

    Entre sus particularidades, se destacan dos cicatrices visibles: una en la región bucal derecha y otra en la fosa ilíaca izquierda de un injerto, además de un lunar en el mentón.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.