L11 para el Senado y el L111 para la Cámara, se erigen como emblemas de la transformación y el nuevo liderazgo, Foto: Cortesía

Resumen: Con una trayectoria probada en la gestión pública local y un compromiso con el desarrollo regional, la fórmula se inscribe para llevar el modelo de gobierno eficiente y cercano al orden nacional. Santi Montoya se presentará con el número de lista L11 al Senado y Camilo Gómez con el L111 a la Cámara por Antioquia.

Santi Montoya y Camilo Gómez son la Fórmula del equipo liberal de Envigado para el Congreso

Quedó oficialmente inscrita ante el Partido Liberal la candidatura al Senado de la República de Santiago “Santi” Montoya Montoya, exalcalde de Sabaneta (2020-2023), quien conforma fórmula con Camilo Gómez como candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia.

Con esta inscripción, ambos líderes dan un paso decisivo para llevar su experiencia de gestión y su conexión con las comunidades a los escenarios nacionales.

Santi Montoya al Senado

Santi Montoya llega a esta contienda electoral avalado por una gestión municipal reconocida nacionalmente. Durante su alcaldía, Sabaneta fue destacado como el municipio más seguro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y obtuvo la calificación AAA en control financiero por dos años consecutivos, demostrando transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Su liderazgo durante la pandemia, que garantizó la seguridad alimentaria de los sabaneteños y logró uno de los índices más bajos de mortalidad por COVID-19, sumado a obras emblemáticas como la recuperación de la Avenida Regional y la construcción de la Arena Primavera, le valieron el reconocimiento como el “Mejor Gobernante del País” en su categoría.

“Hoy, con humildad y agradecimiento a Dios, a mi familia y a toda la comunidad sabaneteña que me permitió servirles, damos un paso más. No venimos a aprender, venimos a trabajar desde el primer día con la misma entrega y firmeza con la que gobernamos Sabaneta. Llevaremos al Congreso la voz del territorio, la urgencia de la seguridad, la necesidad de una gestión pública transparente y la defensa de los recursos de los colombianos”, afirmó Santi Montoya.

Camilo Gómez, Cámara

Por su parte, Camilo Gómez, abogado y exconcejal de Envigado, complementa la fórmula con una amplia experiencia en el sector público y un profundo conocimiento de las necesidades de Antioquia. Con más de dos años recorriendo los 125 municipios del departamento, Gómez ha priorizado en su agenda la educación como motor de transformación social. Su trabajo

fue fundamental en la creación de la Ley Pro-Estampilla que garantiza la gratuidad en la educación superior en la Universidad de Envigado, beneficiando a miles de jóvenes.

“Antioquia necesita representantes que conozcan el territorio palmo a palmo, que hayan caminado sus veredas y escuchado sus problemas. Mi compromiso es con las familias, con la generación de oportunidades y con llevar al Congreso iniciativas que impacten positivamente la vida de las personas, especialmente en educación, emprendimiento y bienestar social”, señaló Camilo Gómez.

Santi Montoya se presenta bajo la premisa de “De Sabaneta para Colombia”, proponiendo llevar al orden nacional el modelo de gestión cercana, eficaz y de mano firme que rindió frutos tangibles en el municipio antioqueño. Sus números de lista, el L11 para el Senado y el L111 para la Cámara, se erigen como emblemas de la transformación y el nuevo liderazgo que prometen

para el país.

