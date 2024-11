Gracias a Yatra, quien compuso una canción que no grabó Alejandro Santamaría logra un éxito increíble con «Discoteca».

La felicidad de Alejandro, tiene un nombre propio y es Yatra a quien le reconoce el buen momento musical que está viviendo. “Un día Sebastián Yatra me llamó y me dijo que tenía una canción que había escrito, pero que no había logrado grabar por tiempos y que creía que iba a quedar muy bien en mi voz. Se la acepté de una porque me gustó mucho la historia de la letra». Discoteca es una pegajosa canción que habla de una pareja que se enamora y se van para una disco.



Discoteca la rompe y es un tema compuesto por Yatra

«Los productores de la canción fueron Manuel Lara, Sebastian Yatra, Lofty y Juanjo Monserrat; cuya mezcla y masterización la realizó el talentoso David Kutch de The Mastering Palace». El video fue grabado en Bogotá Colombia, el cual tiene el misterio de la canción y quien será la misteriosa cita del video.

Santamaría está feliz con Discoteca

Lo que no se esperaba el artista es que «Discoteca» como se llama la canción, sonaría tan fuerte que se está convirtiendo en un hit. «Sé que en Perú está pegando muy fuerte, gracias al apoyo de las radios y sobre todo de mis seguidores, les mando un fuerte abrazo” expresó Santamaría a sus fans y medios que le siguen la pista. Incluso hace unos días lanzó la versión acústica del tema.