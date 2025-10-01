Luego de la derrota en casa por el juego de ida de la Copa BetPlay, 2-1 a favor de Santa Fe contra DIM, el ‘Poderoso’ está listo para remontar.

Con la experiencia de las remontadas en la Liga BetPlay contra Junior y Tolima, en juegos donde iba perdiendo 2-0 y terminó empatando y ganando respectivamente, llega el rojo.

Para darle la vuelta al marcador, en donde la diferencia es de un gol, Alejandro Restrepo anunció los convocados.

Para el compromiso, viajaron a Bogotá Éder Chaux, Washington Aguerre, José Ortiz, Jhon Palacios y Léyser Chaverra.

¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

Adicionalmente, fueron llamados Daniel Londoño, Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa y Gerónimo Mancilla.

Asimismo, Restrepo eligió para este compromiso contra los cardenales a Diego Moreno, Léider Berrío y Jaime Alvarado.

Finalmente la lista de convocados la conforman Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

El compromiso de vuelta por el paso a las semifinales de la Copa BetPlay, será en la noche de este miércoles, 1 de octubre, desde las 8 de la noche.

Grupo de viajeros a la capital del país para el juego de este miércoles por la vuelta de los cuartos de final de Copa.

Presentados por Mapei pic.twitter.com/GOm5Ow6ryb — DIM (@DIM_Oficial) October 1, 2025

