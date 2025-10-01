Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    • ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay
    El DIM va por otra remontada, esta vez en la Copa BetPlay contra Santa Fe. El juego de vuelta arranca esta noche con un 2-1 en contra del 'Poderoso'. Foto: DIM
    Compartir:
    • ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    Resumen: Después de caer 2-1 en casa ante Santa Fe en el partido de ida de la Copa BetPlay, el DIM viaja a Bogotá decidido a remontar en el juego de vuelta este miércoles 1 de octubre a las 8 p.m., buscando el paso a las semifinales. Con la moral alta tras recientes remontadas en la liga, el técnico Alejandro Restrepo convocó a un equipo que incluye a figuras clave como Éder Chaux, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Ménder García, Luis Sandoval, y Francisco Fydriszewski, buscando anular la desventaja de un gol y asegurar la victoria.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de la derrota en casa por el juego de ida de la Copa BetPlay, 2-1 a favor de Santa Fe contra DIM, el ‘Poderoso’ está listo para remontar.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Con la experiencia de las remontadas en la Liga BetPlay contra Junior y Tolima, en juegos donde iba perdiendo 2-0 y terminó empatando y ganando respectivamente, llega el rojo.

    Para darle la vuelta al marcador, en donde la diferencia es de un gol, Alejandro Restrepo anunció los convocados.

    Para el compromiso, viajaron a Bogotá Éder Chaux, Washington Aguerre, José Ortiz, Jhon Palacios y Léyser Chaverra.

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    Adicionalmente, fueron llamados Daniel Londoño, Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa y Gerónimo Mancilla.

    Asimismo, Restrepo eligió para este compromiso contra los cardenales a Diego Moreno, Léider Berrío y Jaime Alvarado.

    Finalmente la lista de convocados la conforman Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

    El compromiso de vuelta por el paso a las semifinales de la Copa BetPlay, será en la noche de este miércoles, 1 de octubre, desde las 8 de la noche.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima

    ¡Con Brayan León inicialista! Titulares del DIM para visitar al Tolima

    ¡El DIM quiere la punta! EL ‘Poderoso’ visita a Tolima buscando una victoria que lo suba en la tabla de la Liga

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima


    [grupos] [fixture items="7"]