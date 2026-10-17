Santa Fe de Antioquia: capturado por presentar licencia de tránsito falsa en la vía a Medellín

Resumen: Un hombre fue capturado en el sector San Cristóbal de la vía Santa Fe de Antioquia-Medellín por presentar una licencia de tránsito falsa de una motocicleta.
Un hombre fue capturado por presunto uso de documento falso en la vía Santa Fe de Antioquia-Medellín, sector San Cristóbal, luego de presentar una licencia de tránsito falsa de una motocicleta, informó la Policía Nacional.
El procedimiento se registró el sábado 17 de octubre de 2026, durante actividades de registro y control adelantadas por la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.
El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso por el delito de uso de documento falso.
Así lo informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.
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