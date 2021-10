[Video] Como todo un héroe fue recibido en Santa Bárbara ‘Beethoven’, el perrito que habría sido raptado

Hubo conmoción y demasiada tristeza entre los habitantes de Santa Bárbara en Antioquia, al descubrir que ‘Beethoven’, un perrito callejero que la población entera habría adoptado como propio no aparecía.

Video: Denuncias Antioquia

Debido a la triste situación, las autoridades principales de la localidad emprendieron toda una campaña para encontrarlo, inicialmente dieron a conocer la búsqueda a través de redes sociales; los uniformados de la Policía tambien se unieron a la búsqueda y fue entonces que les llegó un dato importante: el perrito fue visto con una pareja de venezolanos y que a alguien le dijeron que el canino los acompañaba desde Venezuela.

‘Beethoven’ fue rescatado

Con la esperanza firme, lo siguieron buscando, hasta que los comentarios de las personas los llevaron hasta Manizales, allí, les corroboraron que el perrito fue visto con los venezolanos a bordo de una tractomula. Anteriormente les habían dicho que el perrito estaba sangrando en sus patas, quizá por la caminata a la que obviamente no estaba acostumbrado.

No desistieron, seguían la ruta al Valle del Cauca cuando Jaime López, defensor de los animales del municipio supo la emocionante noticia que no dudó en compartir en sus redes sociales, «¡Beethoven apareció! lo tiene la Policía de Carreteras, que lo recuperó en Uribe, Buga, en Valle del Cauca, me dirijo hasta allá para rescatarlo».

La emoción rápidamente contagió a toda la población quienes la noche de este sábado 9 de septiembre, se reunieron en torno a la plaza principal para recibir al perrito; todos gritaban, aplaudían, querían tocarlo y hacerle sentir que es el consentido de todo un municipio.

#DenunciasAntioquia Beethoven el perro del pueblo de Santa Barbara Conmoción en santa barbara por la recuperación d perro beethoven q andaba perdido y fue rescatado en buga gracias a su publicación.#SomosLaVozDeLosQueNoTienenVoz #juntosporlosanimales pic.twitter.com/lhGfSGSl6t — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 10, 2021

