    Sangriento balance tras la caída de «El Mencho»: 28 militares muertos y 46 delincuentes abatidos

    Además se logró la captura de al menos 72 personas

    ¡Caos en México tras la muerte de ‘El Mencho’! Bloqueos, ataques y terror en varios estados tras la caída del capo
    Sangriento balance tras la caída de «El Mencho»: 28 militares muertos y 46 delincuentes abatidos

    Minuto30.com .- Este viernes 27 de febrero, al cumplirse cinco días del operativo que terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), general Ricardo Trevilla Trejo, presentó un balance detallado de la ofensiva y la violenta respuesta del cártel.

    Cronología y Saldo de Bajas

    El general precisó que las bajas en las filas federales ascienden a 28 elementos, divididos en dos momentos críticos:

    Durante la incursión directa contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 3 militares perdieron la vida.

    Mientras que 12 delincuentes del anillo de seguridad de Oseguera fueron abatidos y 2 más resultaron detenidos.

    Reacción violenta y bloqueos

    La mayor pérdida humana para el Estado ocurrió el pasado domingo, cuando células delictivas ejecutaron ataques coordinados tras la caída de su líder:

    25 elementos de la Guardia Nacional murieron en lo que el general calificó como “ataques cobardes e indiscriminados” en las carreteras de Jalisco.

    En los enfrentamientos derivados de los bloqueos, murieron 34 presuntos delincuentes y se logró la captura de 70 personas.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


