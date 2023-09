Sandra Sánchez: «Ojalá esto sirva para que haya cambios estructurales en las federaciones»

Madrid, 12 sep (EFE).- Sandra Sánchez, considerada la mejor karateca de la historia, espera que el debate abierto en torno al papel de las mujeres en el deporte español "sirva para que haya grandes cambios estructurales en el funcionamiento de las federaciones" y que el relevo en los cargos sea "algo natural".

"Espero que la visibilidad que la mujer está teniendo ahora en muchos aspectos sirva para que haya un cambio en este aspecto, que en las federaciones y las instituciones se promueva realmente que las mujeres estén en ellas", comentó a EFE la campeona olímpica, mundial y europea de kata, ya retirada.

"Es una cosa que pensaba desde hace mucho tiempo. Creo que el cambio tiene que ser muy grande, desde el CSD y extenderse como una tela de araña. Cuando hay elecciones en las federaciones siempre me he preguntado por qué no todos los federados pueden votar. A lo mejor así los cargos no se enquistarían y sería más fácil que hubiera un cambio de generación y que entrase gente nueva. Que no sea tan difícil acceder a los grandes puestos federativos, sino que sea algo más natural", insistió Sánchez al compartir su reflexión tras las polémicas de las últimas semanas, con la federación de fútbol (RFEF) y su ya expresidente Luis Rubiales como protagonistas.

"Es imposible que te pase indiferente un momento como este", dijo la deportista de 41 años, que asistió a la final del mundial femenino que ganó España, en cuyas celebraciones Rubiales besó en los labios a la jugadora Jenni Hermoso.

"Yo he vivido muchos procesos a lo largo de mi vida en los que no sabes cómo enfrentarte a las situaciones, porque la gente que está encima de ti te manda hacer cosas y tú no sabes cómo reaccionar. Según la edad que he tenido he reaccionado de una manera o he reaccionado de otra", indicó la karateca, que opina que deben "crearse herramientas para detectar eso y saber hacerle frente".

"Los deportistas no siempre hemos tenido un apoyo psicológico. Llegamos al deporte de élite muchas veces de repente y nos enfrentamos a situaciones que nos vienen grandes. O somos muy jóvenes y nunca hemos vivido situaciones así. Es muy importante que haya un ambiente positivo, que haya gente que sepa protegernos y que sepa ayudarnos a detectar esos momentos y afrontarlos", destacó.

Para ella, "nunca hubo diferencias entre chicos y chicas a la hora de entrenar", aunque cuando empezó era consciente de que había "muy pocas niñas".

"Pero sí he encontrado esa diferencia en lo que envuelve el kárate, en lo que envuelve el deporte. No entendía por qué no había seleccionadora, si había habido grandes deportistas mujeres, grandes karatecas a lo largo de la historia. O por qué cuando hay seleccionadoras solo son seleccionadoras femeninas, de las chicas, por qué no pueden serlo de los chicos también. Y entonces, claro, te planteas muchas cosas", señaló.

UN DOCUMENTAL PARA RECORRER SU CAMINO

El próximo 21 de septiembre la plataforma Rakuten estrenará el documental 'Karate-do. El camino de Sandra Sánchez', un repaso a la vida y la carrera de la talaverana en el que saldrán a la luz facetas poco conocidas de su trayectoria.

"Una nunca piensa que su vida pueda ser un documental. Cuando me llegó la propuesta me hizo ilusión y me pareció bonito. Me involucré más al ver la delicadeza y el respeto con el que se tratan algunos aspectos", dijo la karateca sobre este proyecto.

Sandra Sánchez subrayó que, detrás de su eterna sonrisa, hay una vida "con momentos muy duros" de los que ha sido más consciente al tener que repasarlos para esta grabación.

"Hace unos diez años mi vida cambió y entró en una etapa deportiva que es la que más conoce la gente. Pero hace veinte, sin embargo, tocaba fondo porque familiarmente fue un momento muy duro. Personalmente pasé cosas que ojalá nadie tuviera que pasar y que se ven en este documental. Y te toca llorar y te toca sufrir y te toca despertar por las mañanas y sentir ese peso en el pecho, que te cuesta respirar", apuntó la multicampeona.

La deportista desea trasladar la posibilidad de que las etapas negativas sean el punto de partida para "afrontar la vida de otra manera".

"Si mi historia puede llegarle a alguien y le da ese plus de motivación, para mí sería lo más bonito que puede suceder con todo esto", afirmó. "Al mirar el pasado se remueven por dentro cosas que una pensaba que ya estaban dormidas, pero lo veo como algo positivo porque me hace pensar que he pasado por todo eso y que ahora soy una persona feliz. Pero por supuesto que hay una Sandra que ha llorado mucho y a la que le ha tocado gritar con rabia y enfrentarse a la vida con todas las fuerzas".

Como perdió "mucho" antes de ganar todo -empezó a competir con siete años pero no llegó a la selección española hasta los 32 años-, maduró en competición sabiendo que lo importante no eran las medallas, "sino competir con ilusión".

"Por eso el camino nunca se termina e incluso ahora, ganando todo lo que he ganado, sigo pensando que hay margen de mejora y que puedo mejorar mis katas. Ese camino nunca tiene fin", dijo Sánchez, que sigue entrenando a diario.

"Yo aprendía mucho viendo y fijándome en los demás. Entonces me gusta, cuando doy un seminario, hacer los katas y que me vean bien, lo mejor posible", afirmo la campeona olímpica, que reconoce que tuvo miedo a la retirada, pero tiene "tantos proyectos" vinculados al kárate que se siente "llena" y con ganas "de seguir creando y pensando en cosas nuevas para que este camino no pare".

Entre sus actividades actuales menciona sus seminarios alrededor del mundo y una plataforma de clases online "para la gente que no tiene tantos recursos" y que quiere entrenar con ella.

No pierde la esperanza de volver a ver al kárate en los Juegos Olímpicos, un objetivo por el que "trabaja mucha gente".

La semana pasada el COI aplazó su decisión sobre los deportes que incorporará al programa de Los Ángeles 2028, de una lista de nueve candidatos entre los que figura el kárate.

"No hay criterios escritos y los que están escritos, el kárate los cumple. Así es muy difícil luchar porque no sabes cuáles son las condiciones. Pero ojalá que las siguientes generaciones puedan vivir lo que yo he tenido la suerte de vivir", apuntó.

Natalia Arriaga

Por: EFE