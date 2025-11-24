Sandra Milena se extravió en el Aeropuerto de Rionegro ¿alguien sabe que le pasó?

Resumen: Familiares y allegados piden la colaboración de la comunidad y de las autoridades aeroportuarias
Minuto30.com .- Se solicita ayuda urgente para localizar a Sandra Milena Bastida Tapias, quien fue vista por última vez el pasado 21 de noviembre de 2025 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro (que sirve a Medellín).
Familiares y allegados piden la colaboración de la comunidad y de las autoridades aeroportuarias para obtener cualquier información que permita dar con su paradero.
Si usted tiene alguna pista o detalle sobre Sandra Milena Bastida Tapias, por favor, comuníquese de manera urgente al siguiente número de contacto: 3242909801.
