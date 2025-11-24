Menú Últimas noticias
    Sandra Milena se extravió en el Aeropuerto de Rionegro ¿alguien sabe que le pasó?

    Familiares y allegados piden la colaboración de la comunidad y de las autoridades aeroportuarias

    Publicado por: SoloDuque

    Sandra Milena se extravió en el Aeropuerto de Rionegro ¿alguien sabe que le pasó?

    Resumen: Familiares y allegados piden la colaboración de la comunidad y de las autoridades aeroportuarias

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita ayuda urgente para localizar a Sandra Milena Bastida Tapias, quien fue vista por última vez el pasado 21 de noviembre de 2025 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro (que sirve a Medellín).

    Familiares y allegados piden la colaboración de la comunidad y de las autoridades aeroportuarias para obtener cualquier información que permita dar con su paradero.

    Si usted tiene alguna pista o detalle sobre Sandra Milena Bastida Tapias, por favor, comuníquese de manera urgente al siguiente número de contacto: 3242909801.

