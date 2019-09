Sandra Arenas corrió lesionada y llegó quinta

Minuto30.com- La atleta colombiana Sandra Lorena Arenas sacó a relucir la verraquera que caracteriza su género y a pesar de que estaba lesionada terminó de quinta la prueba de los 20 kilómetros marcha, del Mundial de Atletismo que se cumple en Doha.

La marchista, oriunda de Pereira, pero quien se ha forjado deportivamente en Antioquia, tardó una hora 34 minutos y 16 segundos en cruzar la meta, guarismo que le permitió ubicarse quinta.

“Estaba lesionada, competí lesionada y encima me caí durante la competencia, así que creo que ha sido un gran resultado” comentó la deportista, quien días atrás aseguró un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio, de manera anticipada.

“Estuve lesionada de la cadera cuando llegué a la concentración de España, luego de la tibia, así que estoy muy feliz”, agregó al respecto Arenas, que al igual que como en esta prueba, ha superado en la vida numerosas dificultades para salir adelante.

La prueba fue ganada por la china Hong Liu, con un tiempo de 1h:32’:53’’; mientras que sus compatriotas Shenjie Qieyang (1h:33’:10’’) y de Liujing Yang (1h:33’:17’’), completaron en su orden el podio.

“Dios es muy grande y me permitió competir de esta manera, aunque me recomendaron que no lo hiciera. Es un resultado muy bueno porque estar entre las cinco mejores y lesionada es algo grandioso. Me gustan las cosas cuando son duras. Mis padres me enseñaron que las cosas se ganan con verraquera, y así lo hice”, concluyó la atleta.