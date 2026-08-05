Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: De acuerdo con Valencia, esta normativa representa "una nueva esperanza para miles de colombianos" al eliminar barreras administrativas

Sancionada la nueva Ley de Trasplante de Órganos: conozca los cambios clave para el sistema de salud en Colombia

Minuto30.com .- Este miércoles 5 de agosto, la excandidata Paloma Valencia confirmó a través de sus redes sociales la sanción oficial de la Ley 2620 del 31 de julio de 2026, una iniciativa legislativa impulsada por la exsenadora Valencia que busca actualizar, fortalecer y mejorar el sistema de donación y trasplante de órganos en el país.

De acuerdo con Valencia, esta normativa representa «una nueva esperanza para miles de colombianos» al eliminar barreras administrativas y facilitar un acceso más oportuno y transparente a estos procedimientos vitales.

A continuación, detallamos los pilares fundamentales y las reformas estructurales que introduce esta nueva legislación.

Decisiones ciudadanas y registro oficial

La ley establece nuevas directrices para que la voluntad de los colombianos respecto a la donación sea respetada, clara y de fácil acceso, otorgando mayores libertades a los pacientes:

Donación carnetizada: A partir de esta ley, la cédula de ciudadanía incluirá de manera explícita la decisión de cada persona sobre si desea o no ser donante de órganos o componentes anatómicos.

Promoción y pedagogía: Se promoverá la donación como un acto enteramente voluntario. Asimismo, se difundirá el Registro Nacional de Donantes y se garantizará el derecho a manifestar la voluntad negativa a la donación.

Libre escogencia: Los receptores que se encuentren en lista de espera tendrán la potestad de decidir el centro médico donde desean realizarse el trasplante, priorizando instituciones cercanas a su lugar de residencia.

Reformas operativas y de infraestructura

Para garantizar la eficiencia y transparencia del sistema, la normativa exige actualizaciones técnicas y logísticas para las entidades que conforman la red de salud pública y privada:

Nuevos criterios médicos: Se actualizan los lineamientos clínicos y científicos para determinar oficialmente la muerte encefálica y circulatoria.

Asignación transparente: La distribución de los órganos se regirá estrictamente por criterios técnicos formulados por una comisión de expertos (una por cada órgano y tejido), priorizando siempre el mayor beneficio clínico para el paciente.

Capacidad instalada: Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) estarán obligadas a contar con los recursos técnicos y el talento humano especializado para detectar potenciales donantes y mantenerlos adecuadamente hasta el momento del rescate del órgano.

Sistema de información integrado: Se implementará una plataforma pública y actualizada que conectará a todas las entidades de la red y entidades territoriales, permitiendo una gestión de datos eficiente en tiempo real.

Financiación, educación y avance tecnológico

Finalmente, la Ley 2620 asegura la viabilidad integral del sistema a largo plazo mediante la asignación de recursos, la modernización de equipos y el fomento desde la academia:

Financiamiento garantizado: Se asegurarán los recursos económicos necesarios para los procesos de donación y trasplante dentro del sistema general, destinando para ello un porcentaje específico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Nuevas tecnologías: El Estado fomentará la creación de centros de perfusión dinámica y la rápida incorporación de equipos médicos de avanzada.

Componente educativo: Las instituciones de educación superior tendrán la posibilidad de incluir formación técnica, legal, ética y psicosocial sobre este tema en sus currículos. Paralelamente, las EPS e IPS deberán implementar programas de educación y difundir la normatividad entre sus trabajadores y afiliados.