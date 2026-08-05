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    Sancionada la nueva Ley de Trasplante de Órganos: conozca los cambios clave para el sistema de salud en Colombia

    De acuerdo con Valencia, esta normativa de trasplante de órganos representa «una nueva esperanza para miles de colombianos» al eliminar barreras administrativas

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de archivo.
    Sancionada la nueva Ley de Trasplante de Órganos: conozca los cambios clave para el sistema de salud en Colombia

    Resumen: De acuerdo con Valencia, esta normativa representa "una nueva esperanza para miles de colombianos" al eliminar barreras administrativas

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    Minuto30.com .- Este miércoles 5 de agosto, la excandidata Paloma Valencia confirmó a través de sus redes sociales la sanción oficial de la Ley 2620 del 31 de julio de 2026, una iniciativa legislativa impulsada por la exsenadora Valencia que busca actualizar, fortalecer y mejorar el sistema de donación y trasplante de órganos en el país.

    De acuerdo con Valencia, esta normativa representa «una nueva esperanza para miles de colombianos» al eliminar barreras administrativas y facilitar un acceso más oportuno y transparente a estos procedimientos vitales.

    A continuación, detallamos los pilares fundamentales y las reformas estructurales que introduce esta nueva legislación.

    Decisiones ciudadanas y registro oficial

    La ley establece nuevas directrices para que la voluntad de los colombianos respecto a la donación sea respetada, clara y de fácil acceso, otorgando mayores libertades a los pacientes:

    Donación carnetizada: A partir de esta ley, la cédula de ciudadanía incluirá de manera explícita la decisión de cada persona sobre si desea o no ser donante de órganos o componentes anatómicos.

    Promoción y pedagogía: Se promoverá la donación como un acto enteramente voluntario. Asimismo, se difundirá el Registro Nacional de Donantes y se garantizará el derecho a manifestar la voluntad negativa a la donación.

    Libre escogencia: Los receptores que se encuentren en lista de espera tendrán la potestad de decidir el centro médico donde desean realizarse el trasplante, priorizando instituciones cercanas a su lugar de residencia.

    Reformas operativas y de infraestructura

    Para garantizar la eficiencia y transparencia del sistema, la normativa exige actualizaciones técnicas y logísticas para las entidades que conforman la red de salud pública y privada:

    Nuevos criterios médicos: Se actualizan los lineamientos clínicos y científicos para determinar oficialmente la muerte encefálica y circulatoria.

    Asignación transparente: La distribución de los órganos se regirá estrictamente por criterios técnicos formulados por una comisión de expertos (una por cada órgano y tejido), priorizando siempre el mayor beneficio clínico para el paciente.

    Capacidad instalada: Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) estarán obligadas a contar con los recursos técnicos y el talento humano especializado para detectar potenciales donantes y mantenerlos adecuadamente hasta el momento del rescate del órgano.

    Sistema de información integrado: Se implementará una plataforma pública y actualizada que conectará a todas las entidades de la red y entidades territoriales, permitiendo una gestión de datos eficiente en tiempo real.

    Financiación, educación y avance tecnológico

    Finalmente, la Ley 2620 asegura la viabilidad integral del sistema a largo plazo mediante la asignación de recursos, la modernización de equipos y el fomento desde la academia:

    Financiamiento garantizado: Se asegurarán los recursos económicos necesarios para los procesos de donación y trasplante dentro del sistema general, destinando para ello un porcentaje específico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

    Nuevas tecnologías: El Estado fomentará la creación de centros de perfusión dinámica y la rápida incorporación de equipos médicos de avanzada.

    Componente educativo: Las instituciones de educación superior tendrán la posibilidad de incluir formación técnica, legal, ética y psicosocial sobre este tema en sus currículos. Paralelamente, las EPS e IPS deberán implementar programas de educación y difundir la normatividad entre sus trabajadores y afiliados.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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