Una inusual disposición ha tomado el América de Cali de cara a su partido de local esta noche contra Once Caldas por la fecha 12 de la Liga Betplay Dimayor.

El club anunció que solo habilitará las tribunas de Occidental y Palcos, dejando completamente vacías las localidades de Norte, Sur y Oriental.

La medida, que implica la clausura del 75% del aforo del Estadio Pascual Guerrero, no fue oficialmente justificada por la directiva escarlata.

Sin embargo, se especula que la decisión está directamente relacionada con la protesta de un sector de la hinchada que ha convocado a un ‘no ingreso’ al estadio como forma de presión para exigir cambios en la administración del equipo.

Esta determinación provocará que, durante la transmisión del encuentro que inicia a las 8:10 p.m., el escenario se vea prácticamente desolado, dando una apariencia similar a la de un estadio bajo sanción.

¡No es una sanción! América cerró su 75% del estadio

Además de la reducción de aforo, el equipo vallecaucano compartió otras normas logísticas y de seguridad. La apertura de puertas será desde las 6:00 p.m.

Adicionalmente la identificación es obligatoria para todos los asistentes deberán presentar su documento de identidad.

El club también confirmó prohibiciones como que no se permitirá el ingreso de rollos de papel ni la quema de fuegos pirotécnicos o bengalas en las tribunas.

Igualmente se confirmó que se mantiene el cierre de fronteras para las barras y aficionados del equipo visitante.

El partido se jugará en medio de un ambiente enrarecido, donde el descontento de la afición se manifestará a las afueras del estadio.

