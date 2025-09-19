¡No es una sanción! América cerró su 75% del estadio

Resumen: De cara a su partido de local contra Once Caldas por la Liga Betplay Dimayor, el América de Cali implementó una medida drástica y atípica al clausurar el 75% del aforo del Estadio Pascual Guerrero, habilitando solo las tribunas de Occidental y Palcos. Aunque el club no ofreció una justificación oficial, se especula que esta decisión se relaciona directamente con el llamado a 'no ingreso' convocado por un sector de la hinchada como protesta contra la administración, lo que resultará en un estadio prácticamente desolado durante la transmisión. Aparte de esta inusual restricción, se mantienen otras normas logísticas como la apertura de puertas a las 6:00 p.m., la identificación obligatoria y la prohibición de elementos como rollos de papel y pirotecnia, además del cierre de fronteras para la afición visitante.
Una inusual disposición ha tomado el América de Cali de cara a su partido de local esta noche contra Once Caldas por la fecha 12 de la Liga Betplay Dimayor.
El club anunció que solo habilitará las tribunas de Occidental y Palcos, dejando completamente vacías las localidades de Norte, Sur y Oriental.
La medida, que implica la clausura del 75% del aforo del Estadio Pascual Guerrero, no fue oficialmente justificada por la directiva escarlata.
Sin embargo, se especula que la decisión está directamente relacionada con la protesta de un sector de la hinchada que ha convocado a un ‘no ingreso’ al estadio como forma de presión para exigir cambios en la administración del equipo.
Esta determinación provocará que, durante la transmisión del encuentro que inicia a las 8:10 p.m., el escenario se vea prácticamente desolado, dando una apariencia similar a la de un estadio bajo sanción.
Además de la reducción de aforo, el equipo vallecaucano compartió otras normas logísticas y de seguridad. La apertura de puertas será desde las 6:00 p.m.
Adicionalmente la identificación es obligatoria para todos los asistentes deberán presentar su documento de identidad.
El club también confirmó prohibiciones como que no se permitirá el ingreso de rollos de papel ni la quema de fuegos pirotécnicos o bengalas en las tribunas.
Igualmente se confirmó que se mantiene el cierre de fronteras para las barras y aficionados del equipo visitante.
El partido se jugará en medio de un ambiente enrarecido, donde el descontento de la afición se manifestará a las afueras del estadio.
