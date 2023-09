Sancho se entrenará en solitario hasta que resuelva su situación

in

Londres, 14 sep (EFE).- Jadon Sancho, atacante del Manchester United, se entrenará en solitario a la espera de que se resuelva su situación en el club.

Sancho fue criticado hace unos días por su técnico, Erik Ten Hag, por estar fuera de forma, tras no ser convocado para el último partido del United contra el Arsenal.

El jugador inglés, que costó más de 70 millones al United, respondió en redes sociales que se le estaba usando como "chivo expiatorio" e instó a que la gente no se creyera "todo lo que se lee por ahí".

Ante estos comentarios, que Sancho después borró, el United ha decidido apartarle de los entrenamientos del primer equipo y que se ejercite en solitario, hasta que se aclare la cuestión disciplinaria.

"Jadon Sancho seguirá un programa de entrenamiento fuera del primer equipo, mientras se resuelve un problema de disciplina", dijo el United en un comunicado.

Sancho no quiso salir del club en los últimos días, cuando aún estaba abierto el mercado en Arabia Saudí y Turquía, por lo que el United tendrá que decidir qué hacer con uno de los jugadores más prometedores de Inglaterra, pero que no ha colmado las expectativas en Old Trafford.

Tras ser el máximo asistente de la Bundesliga dos temporadas seguidas en el Borussia Dortmund, Sancho solo ha generado doce goles y seis asistencias en 82 encuentros.

Por: EFE