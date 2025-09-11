sancho encontrado
¡Encontrado! Sancho ya regresó a su hogar

Resumen: Gracias a todos los que compartieron la información e hicieron posible que el perrito retornara al seno de su familia

Minuto30.com .- Sancho ya regresó su hogar; así lo confirmó una fuente cercana a la mascota.

Gracias a todos los que compartieron la información e hicieron posible que el perrito retornara al seno de su familia.

Información previa

Sancho se perdió en el barrio Alfonso López ¿lo has visto?

Sancho es un perrito que se perdió el día jueves 11 de septiembre en horas de la mañana, cerca de las 6:00 a. m., en el barrio Alfonso López, al límite con el barrio Castilla.

Si lo reconoces, lo has visto o sabes de su paradero, comunícate al WhatsApp xxxxxxxxxxx o al xxxxxxxxxxx

