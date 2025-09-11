Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Gracias a todos los que compartieron la información e hicieron posible que el perrito retornara al seno de su familia

¡Encontrado! Sancho ya regresó a su hogar

Minuto30.com .- Sancho ya regresó su hogar; así lo confirmó una fuente cercana a la mascota.

Información previa

Sancho se perdió en el barrio Alfonso López ¿lo has visto?

Sancho es un perrito que se perdió el día jueves 11 de septiembre en horas de la mañana, cerca de las 6:00 a. m., en el barrio Alfonso López, al límite con el barrio Castilla.

Si lo reconoces, lo has visto o sabes de su paradero, comunícate al WhatsApp xxxxxxxxxxx o al xxxxxxxxxxx