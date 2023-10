Sancet: «De la Fuente tiene una idea de juego muy clara»

in

Las Rozas (Madrid), 9 oct (EFE).- Oihan Sancet, novedad en la selección española para los partidos ante Escocia y Noruega de clasificación a la Eurocopa 2024, se reencuentra con Luis de la Fuente, con quien ya coincidió en la categorías sub-18 y sub-21, y del que resaltó la "confianza que transmite a los jugadores" y que tiene "una idea de juego muy clara".

En su primer día con la selección absoluta, Sancet se reencontró con De la Fuente a su llegada a la concentración en la Ciudad del Fútbol. "Lo tuve en la sub-18 y sub-21, es un gran entrenador con una idea de juego muy clara que transmite mucha confianza a los jugadores", resaltó.

Sancet confesó que no esperaba su convocatoria y mostró su felicidad por dar el salto a la absoluta: "Es algo que nunca me espero, estoy muy contento de poder estar aquí con estos compañeros. Es un sueño, la verdad".

"Me levanté de la cama y tenía un mensaje de mi padre diciéndome que estaba convocado. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, contarle que estoy en la selección y muy contentos. Está muy ilusionada, es un orgullo para ella. Me ha dicho que esté tranquilo, que juegue como sé, que todo me va a salir bien", añadió en los medios de la Federación.

Entre los referentes que Sancet tuvo de la selección española, destacó a Andrés Iniesta por encima de todos: "Siempre ha sido un referente para mí Iniesta, me gustaba verle desde pequeño".

Por: EFE