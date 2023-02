[VIDEO] Celebración de San Valentín y lo que significa para los comerciantes paisas

En Colombia son muchas las personas que festejan los 14 de febrero como el día de San Valentín lo cual representa una gran oportunidad para el comercio para generar ventas, especialmente restaurantes, tiendas y floristerías.

El área de Investigaciones Económicas y de Mercado de Fenalco Antioquia, Investiga, realizó un sondeo para conocer un poco más sobre el comportamiento de los paisas ante esta fecha, en la que se logra identificar que tan solo el 18 % de los encuestados aseguró que celebrará este día.

Indicaron que el porcentaje de celebración, con respecto al año anterior, bajó dos puntos, lo cual se debe a la inflación del país (13,25 %), así como a la temporada escolar y decembrina, en esta última donde el gasto fue más alto de lo habitual.

No obstante, entre los que van a celebrar, varios sectores específicos se beneficiarán: entretenimiento, restaurantes, comercio, retail, ropa, calzado y hotelería, por lo que se estima que para el sector comercio las ventas durante esta fecha podrían crecer entre 3 % y un 6 %.

«Según la encuesta de la Federación, entre el 18 % de los antioqueños que planean celebrar dicha fecha, el 47 % lo hará en un restaurante, el 13 % prefiere un plan o cena en casa, mientras el 7 % saldrá de fiesta, estará en un bar o discoteca, saldrá de viaje o se relajará en un spa. El 3 % celebrara el día de san Valentín en cine o teatro», resalta María José Bernal Gaviria, Directora Ejecutiva de Fenalco Antioquia.

El sondeo también reveló que los regalos preferidos son los dulces y/o chocolates con el 27 %, seguido por las flores (18 %), ropa, calzado, accesorios, joyería y/o bisutería (13 %), mientras le siguen anchetas (9 %), rancho, licores, dinero en efectivo, bono regalo o lencería (4 %). Los tradicionales peluches, cosméticos y tecnología tuvieron un 2 % cada uno.

De igual forma, la medición revela que el 75 % de los encuestados invertirán este día hasta $200.000 y el otro 25 % más de $200.000.

Es importante tener presente que no es una fecha comercial tradicional en la región, pues según el sondeo el 82 % de las personas encuestadas no tienen presente esta fecha, donde de ese porcentaje el 44 % dice que solo celebra Amor y Amistad en septiembre, el 43 % asegura que no es un día relevante, el 8 % no tiene con quien celebrar y el 5 % no tiene dinero.

