Resumen: Hoy, este municipio, ubicado entre montañas cubiertas de neblina y extensos bosques, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza.

San Francisco, el pulmón verde de Antioquia que renació de la guerra y hoy celebra la vida

Por años, el nombre de San Francisco, en el Oriente antioqueño, estuvo asociado al dolor, al desplazamiento y a las heridas que dejó la violencia en Colombia. Durante la década de los años noventa, este joven municipio fue escenario de ataques subversivos y enfrentamientos que obligaron a muchas familias a abandonar la tierra que los vio nacer.

Pero como los grandes pueblos de Antioquia, San Francisco aprendió a levantarse de las cenizas.

Hoy, este municipio, ubicado entre montañas cubiertas de neblina y extensos bosques, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza. Su gente cambió el miedo por el trabajo, el silencio de la guerra por el canto de las aves y la incertidumbre por proyectos de desarrollo y progreso.

San Francisco es considerado uno de los grandes tesoros ambientales del departamento. Posee una de las mayores extensiones de bosque natural de Antioquia, un verdadero pulmón verde protegido con amor y compromiso por su comunidad, que ha entendido que la riqueza de su territorio está en la naturaleza que lo rodea.

Los senderos ecológicos, las cascadas, los ríos cristalinos y la biodiversidad hacen de este municipio un destino ideal para el ecoturismo. Pero además de su enorme potencial turístico, el territorio avanza en proyectos de crecimiento económico y desarrollo industrial que buscan generar oportunidades para las nuevas generaciones.

Al frente de esta transformación se encuentra el alcalde Alexander Arias, conocido cariñosamente como «Mechitas», quien ha liderado una intensa promoción del municipio a través de programas radiales y de televisión, llevando un mensaje claro: San Francisco es un territorio de vida, de oportunidades y de puertas abiertas para quienes quieran conocerlo y para aquellos hijos ausentes que un día partieron y hoy son invitados a regresar.

Precisamente, del 26 al 28 de junio, el municipio se vestirá de fiesta para celebrar las tradicionales Fiestas del Bosque y el Retorno, un encuentro que busca reencontrar a las colonias, exaltar la riqueza natural de la región y mostrarle al país que este pueblo renació.

Durante tres días habrá actividades culturales, deportivas, muestras gastronómicas y una variada programación artística que contará con la presencia de la reconocida cantante de música popular Arelys Henao y otros artistas de talla nacional.

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Las calles se llenarán de música, las fondas volverán a recibir a los visitantes y los habitantes abrirán las puertas de sus hogares con la hospitalidad que caracteriza a los pueblos antioqueños.

Porque San Francisco ya no quiere ser recordado por la guerra. Quiere ser reconocido por su bosque, por su gente trabajadora, por sus paisajes y por la esperanza que florece en cada rincón de sus montañas.

Este junio, el llamado es uno solo: volver a San Francisco, reencontrarse con la tierra y descubrir uno de los municipios más hermosos y prometedores del Oriente antioqueño.

San Francisco te espera con los brazos abiertos, para celebrar la vida, el retorno y el orgullo de ser un territorio verde de Antioquia.