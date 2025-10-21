¡San Cristóbal bajo vigilancia! Autoridades refuerzan seguridad en Juan Rey ante amenazas de ‘tierreros’

Resumen: Las autoridades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá realizaron un operativo en el sector de Juan Rey, en San Cristóbal, para reforzar la seguridad y combatir a los grupos conocidos como tierreros. Durante la jornada se efectuaron requisas, verificación de antecedentes y actividades pedagógicas con la comunidad, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana y promover la denuncia frente a la ocupación ilegal de terrenos.

Las autoridades distritales y locales intensificaron este fin de semana la presencia institucional en el sector de Juan Rey, en inmediaciones del Parque Entre Nubes, en un operativo dirigido a combatir la ocupación ilegal de terrenos y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

La jornada de inspección, vigilancia y control fue liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá, el grupo de Carabineros, la Alcaldía Local y los Gestores de Convivencia de Usme y San Cristóbal.

Durante el operativo, los uniformados realizaron requisas y verificación de antecedentes a residentes y transeúntes en puntos estratégicos, como los paraderos ubicados frente al CAI Juan Rey. También se inspeccionaron buses del transporte público para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Estas acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana y respaldar a la comunidad, que ha manifestado preocupación ante la presencia de grupos conocidos como tierreros, dedicados a la ocupación irregular de terrenos. “La gente no habla por miedo, pero estamos aquí para demostrar que la institucionalidad sí hace presencia y que no están solos”, afirmó el coronel a cargo del operativo.

Paralelamente, los Gestores de Convivencia adelantaron labores pedagógicas con los residentes, entregando información sobre las líneas de atención y denuncia disponibles, entre ellas la Línea AIDE, la Línea 123 y la Línea Púrpura, con el fin de promover la denuncia y la atención integral a las víctimas de delitos o violencias basadas en género.

El sector de Juan Rey ha sido identificado por las autoridades como un punto prioritario para la intervención institucional, debido a problemáticas relacionadas con seguridad, convivencia y uso irregular del suelo. La Secretaría de Seguridad destacó que estas jornadas también buscan acercar la oferta institucional a los ciudadanos y evitar que recurran a intermediarios o actores ilegales.

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que este tipo de operativos continuarán en diferentes zonas de Usme, San Cristóbal y otras localidades, priorizando los puntos donde se han registrado alertas por presencia de tierreros o situaciones de inseguridad.