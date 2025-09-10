En la apasionante Copa Élite de Baloncesto de Antioquia, los equipos de Itagüí y Guarne demostraron su dominio con victorias cruciales que los mantienen en la cima del torneo.

La Ronda I, en su duodécima jornada, se llenó de emoción en los coliseos del departamento, ofreciendo encuentros cargados de adrenalina.

Los resultados de este martes consolidan a estos equipos como serios contendientes en la lucha por el título.

El coliseo de Itagüí fue testigo de un emocionante partido donde el equipo local se impuso 83-80 ante La Ceja en un duelo que se definió en los últimos segundos.

El quinteto itagüiseño mostró gran carácter para defender su cancha y conseguir una victoria que les permite seguir avanzando en la tabla.

La figura indiscutible del encuentro fue Samuel Villa, de Itagüí, quien con una valoración de 31 fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido, demostrando su importancia en los momentos decisivos.

Mientras tanto, en Rionegro, el equipo local se enfrentó a un imponente Guarne. Los visitantes no dieron tregua y, con un juego sólido y eficaz, lograron una contundente victoria 69-55.

Guarne demostró por qué es uno de los líderes del campeonato, controlando el ritmo del juego de principio a fin.

Samuel Villa y Mateo Arboleda, los héroes de la fecha: Actuaciones MVP que lideran a sus equipos en la Copa Élite de Baloncesto

El desempeño de Mateo Arboleda fue fundamental en esta victoria, siendo elegido como el MVP del compromiso con una eficiencia de 23, sellando así el gran momento que vive su equipo.

Con los resultados de la jornada 12, la tabla de posiciones se ajusta. Marinilla se mantiene en la punta del torneo con 12 puntos, pero no puede descuidarse, ya que Guarne le sigue de cerca en el segundo puesto con 11 puntos, demostrando que la lucha por el liderato está más viva que nunca.

Itagüí, por su parte, se consolida en una posición favorable gracias a su reciente triunfo. La emoción de la Copa Élite se intensifica a medida que los equipos se acercan a las etapas finales.

La acción en la cancha continuará este miércoles 10 de septiembre con dos partidos que prometen ser igual de intensos. A las 7:00 p.m., Barbosa y Rionegro se medirán en un choque regional donde ambos buscarán la victoria para mejorar su posición.

Luego, a las 8:00 p.m., la atención se centrará en el duelo entre Medellín y Guarne, que se disputará en el coliseo de este último.

Este encuentro será clave para Guarne en su objetivo de alcanzar a Marinilla en la cima de la tabla, en una Copa que demuestra que el baloncesto antioqueño sigue más vivo que nunca.

Tabla de posiciones

