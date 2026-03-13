Samuel Nova desapareció en Medellín

Resumen: Samuel Nova Ávila, hombre colombiano de 62 años, fue reportado como desaparecido el 28 de febrero de 2026 en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Según la información disponible, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue en esta zona del sur de la ciudad, lo que ha generado preocupación entre familiares y conocidos.

Samuel Nova Ávila, hombre colombiano de 62 años, fue reportado como desaparecido el 28 de febrero de 2026 en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Según la información disponible, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue en esta zona del sur de la ciudad, lo que ha generado preocupación entre familiares y conocidos.

Desde el momento de su desaparición, se han iniciado esfuerzos para dar con su ubicación y obtener información que permita esclarecer lo ocurrido. Las autoridades y personas cercanas han solicitado la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a encontrarlo o a reconstruir sus últimos movimientos.

La desaparición de Samuel Nova Ávila se suma a los casos que requieren la atención y solidaridad ciudadana. Cualquier información que pueda contribuir a su localización resulta fundamental para apoyar a su familia y avanzar en las labores de búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes