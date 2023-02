Sampaoli: «No entiendo que el árbitro no tomara otra medida ante agresión»

in

Redacción deportes, 23 feb (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, aseguró este jueves, después del 2-0 encajado ante el PSV Eindhoven, resultado que no impidió a su equipo pasar a los octavos de final de la Liga Europa tras el 3-0 logrado en la ida, que no entendía que el colegiado italiano Daniele Orsato «no tomara otra medida ante ese tipo de agresión», en alusión al incidente en los últimos minutos del encuentro cuando un aficionado saltó al campo para agredir al portero serbio Marko Dmitrovic.

«Lo golpeó un hincha, en la espalda creo. Son cosas que pasan, pero si eso se acepta, puede pasar cualquier cosa de aquí en adelante», dijo Sampaoli, quien consideró que se debería «haber sido más severo» ante esta acción.

Añadió al respecto que «lo del hincha generó mas tensión en un partido que no se merecía perder porque el Sevilla jugó un partido limpio y estuvo mejor que el resultado que se dio. El final no lo esperaba ni el equipo rival. No hizo nada por ponerse por delante porque el Sevilla fue extremadamente superior».

«El equipo ha jugado un buen partido, es más, jugando mejor que en Sevilla, dominando todo el partido, pero, tras un par de jugadas al área, ellos convirtieron», relató Sampaoli, quien lamentó las bajas del equipo, sobre todo en la defensa.

«Teníamos un único central y ellos en el área son muy fuertes. Ganaron las pelotas y nos acabaron convirtiendo y complicando el partido», insistió el técnico argentino.

Sampaoli destacó que se va de Eindhoven «muy bien de una cancha muy difícil y con una clasificación muy difícil para como está ahora el Sevilla».

«Lo hecho me da mucha ilusión por el desarrollo y funcionamiento del partido, lo que me deja muy contento en los 180 minutos de la serie ante un gran equipo», subrayó.

También se refirió al portero marroquí Yassine Bono, quien fue anunciado como titular pero que finalmente fue sustituido por Dmitrovic y no pudo ni inscribirse para el partido.

El entrenador argentino comentó que el meta padece una colitis que le produjo fiebre, pese a lo que «intentó forzar hasta el último momento pero no se pudo recuperar», por lo que ahora deberán esperar para conocer la evolución ante el partido del próximo domingo en Sevilla frente a Osasuna.

