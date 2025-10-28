Samanta fue rescatada: la golpeó su dueño por orinarse en el pasillo

Resumen: La operación de rescate fue un esfuerzo coordinado entre la Alcaldía de Bogotá, Carabineros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, demostrando la acción conjunta de las autoridades contra este delito
Minuto30.com .- Bogotá reafirma su compromiso de cero tolerancia con el maltrato animal: Samanta, una mascota víctima de un caso de maltrato, fue rescatada con éxito en el norte de la ciudad.
La operación de rescate fue un esfuerzo coordinado entre la Alcaldía de Bogotá, Carabineros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, demostrando la acción conjunta de las autoridades contra este delito.
Samanta, a Salvo y Bajo Protección:
Protección Animal Bogotá informó que Samanta, de 14 años, ya se encuentra bajo su custodia y protección, donde recibirá los cuidados necesarios.
El Responsable Enfrentará la Justicia:
El tenedor de la mascota, presunto responsable del maltrato, será judicializado. Las autoridades avanzan con el proceso penal para garantizar que este tipo de delitos no queden impunes en la capital.
