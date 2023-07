Salvatore Mancuso: nuevo gestor de paz del gobierno Petro

in

En la mañana de este domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el exjefe paramilitar condenado, Salvatore Mancuso, será designado como nuevo gestor de paz del Gobierno.

Así lo dio a conocer el Jefe de Estado en su Twitter:

«El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados», escribió.

Por último, agregó que «para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz».

Cabe recordar que en mayo, el Presidente se había referido a las declaraciones de Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, en las que inculpó a varios políticos y empresarios por su presunta participación en la financiación del paramilitarismo.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

En aquella ocasión, Petro invitó a los demás antiguos jefes de este grupo, a “seguir el ejemplo” de Salvatore Mancuso, con el fin de cumplir los acuerdos en la búsqueda de la paz.

Más noticias de Colombia