[VIDEO] «Buenas noticias»: Esto se hará para salvar a Savia Salud según el alcalde de Medellín

Luego de que la Superintendencia de Salud extendiera la prórroga para definir la liquidación de la EPS antioqueña Savia Salud, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que se hará todo el trabajo necesario junto al Gobierno Nacional y departamental, para salvar a la entidad encargada de la salud de más de 1.600.000 antioqueños.

“A mí me han pedido que capitalicemos a Savia pero no podemos hacerlo porque, al estar en ese proceso de intervención, si le ponemos recursos públicos quedo expuesto a una investigación. Pero, yo estoy jugado completamente en que hay que hacer el cambio estructural y esto es un cambio del Gobierno Nacional. No hay plata de la Alcaldía de Medellín ni de la Gobernación de Antioquia que salven a Savia porque el modelo tiene un déficit. Hay que subirle la UPC a Savia y eso la salva, pero eso es una decisión nacional”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Savia Salud recibe una UPC (Unidad de Pago por Capitación) más baja de la del régimen contributivo, es decir, las EPS privadas reciben más dinero por cada afiliado.

“La diferencia de la UPC es muy alta. Nosotros recibimos 167.000 menos que el régimen contributivo. Savia tiene la concentración más alta de patologías de alto costo, adicional, Antioquia es el departamento más costoso en salud y esto sobrepasa la capacidad de cualquier administración. Sin embargo, por todo el trabajo que se ha hecho con los indicadores de salud, eso permitió que se hiciera la prórroga. Tenemos 6 meses donde tenemos que hacer un plan de choque con acciones muy fuertes, sobre todo en lo financiero”, dijo la gerente de Savia Salud, Lina María Bustamante.

El mandatario local agregó que la salud de Antioquia es más costosa que la de otras regiones debido a razones epidemiológicas, además que el departamento tiene el mejor sistema de salud del país, con las mejores clínicas.

