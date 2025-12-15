Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Salvador merece ser adoptado: sobrevivió al abandono, al desamor y a los parásitos

Minuto30.com .- Salvador es un hermoso perrito de cinco años que fue rescatado de la calle en el barrio El Salvador de Medellín, donde vivía en total abandono.

Tras recibir atención veterinaria y superar su estado de desnutrición, actualmente se encuentra en un hogar de paso, pero requiere urgentemente ser adoptado y recibir amor por el resto de su vida.

Salvador es un perro alegre, juguetón, noble y todo un caballerito al que le encanta pasear.

Si usted está buscando un compañero fiel y puede ofrecerle un hogar responsable, comuníquese ya mismo al WhatsApp 304 598 8105.

